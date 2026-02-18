Moviliza Fuerte Incendio de Fábrica de Pegamento en León, Guanajuato; Hay Vialidades Cerradas

Una fuerte movilización por parte de varios elementos de Seguridad y de Bomberos se originó después de que se reportara de un fuerte incendio en una fábrica ubicada a la salida de León a San Francisco del Rincón.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 5:00 de la tarde, cuando al número de emergencia 9-1-1, llegaron varios reportes sobre la existencia de un incendio en una fábrica ubicada en la zona de los Cortijos.

Varias dependencias de Seguridad, así como de Protección Civil y de Bomberos de León se encuentran atendiendo el siniestro y comenzaron con acciones para sofocar las llamas que alcanzan varios metros de distancia, donde el humo se puede ver a varios kilómetros.

Cierran vialidades por incendio de fábrica en León

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al ver la dimensión del incendio, de inmediato cerraron parte del bulevar que lleva a San Francisco del Rincón, con la finalidad de evitar un accidente mayor.

Han evacuado a más de 50 personas, incluyendo trabajadores y vecinos de la zona

Dieron a conocer que, tras recibir una alerta por fuego dentro de una fábrica cercana, arribaron los cuerpos de emergencia para llevar a cabo los protocolos de seguridad. Las autoridades de seguridad continúan trabajando para sofocar las llamas dentro del edificio en la zona de los Cortijos.

Hasta el momento se reportaron alrededor de 28 trabajadores evacuados por el incendio, sin que hubiera personas lesionadas. Además, informaron que 30 vecinos de la zona fueron desalojados para evitar alguna situación de riesgo.

Se desconoce aún el lugar exacto donde se originó el fuego; sin embargo, ya que la empresa tiene dentro del área de almacenamiento materiales como pegamentos, plástico y fierros, se está utilizando una espuma especial para ayudar a evitar la propagación del incendio.

NLD