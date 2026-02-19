Camioneta fue Consumida por un Incendio en la Carretera Silao - León a la Altura de La Esperanza

Una camioneta que transportaba reciclables fue consumida por las llamas la noche del pasado miércoles 18 de febrero en la carretera Silao - León.

El incendio se registró a la altura de la comunidad de La Esperanza en Silao, Guanajuato, dejando considerables daños materiales.

Se desconocen las causas del incendio que consumió la camioneta

De acuerdo a testigos, la camioneta se comenzó a incendiar por causas que son aún desconocidas.

Lo que alarmó a los habitantes de la zona quienes llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de Bomberos.

Fuego afecta la fachada de una empresa, distintos cables y un poste

Las llamas se propagaron con rapidez alcanzando la fachada de una empresa, cableado y un poste de madera. Bomberos acudieron al lugar con pipas y motobombas para sofocar el incendio.

Una vez controlada la emergencia, elementos de la Guardia Nacional, delegación caminos, llegaron para iniciar las indagatorias correspondientes y reportar los significativos daños infraestructurales.

