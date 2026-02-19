Explotan Petardos Decomisados en Estación de Bomberos en Celaya, Guanajuato

Alrededor de 90 kilogramos de cloruro de potasio, conocidos como petardos, que habían sido decomisados de las festividades de San Juan de la Vega por las autoridades de Celaya, explotaron en una estación de bomberos.

Lo anterior lo dieron a conocer autoridades de Protección Civil, quienes destacaron que los petardos habían sido decomisados en la festividad de San Juan de la Vega y llevados a un área en específico de la estación de bomberos, que se ubica en la zona industrial de Celaya.

Ante la fuerte explosión, testigos y vecinos de la zona, llamaron a los números de emergencia, sin pensar en ese momento que el humo venía de la base de los bomberos, hechos que movilizó a personal de la policía y de Protección Civil.

Al llegar el personal de varias dependencias de seguridad y de Protección Civil, se pudo confirmar que la explosión venía del espacio donde se tenían asegurados los petardos, por lo que se procedió a resguardar el área.

Los hechos provocaron que trabajadores de empresas cercanas que escucharon el estruendo y sintieron la explosión, buscaran refugio al desconocer la magnitud de los hechos en la zona.

Después de un par de minutos y que la zona estuvo controlada, el director de Protección Civil de Celaya, Salomón Ocampo destacó que al momento de la explosión no había nadie cerca, por lo que descartaron que hubiera personas lesionadas.

Calor pudo ser el causante de la explosión de los petardos

Asimismo, el funcionario indicó que el calor y las altas temperaturas, pudieron ser un causante para que los petardos explotaran, ya que se encontraban en un lugar almacenados, sin que representaran problema alguno.

Hasta el momento, las autoridades solo reportan daños en negocios aledaños, donde los vidrios se rompieron tras la fuerte explosión.

