Padre de Giovanni, Víctima de Ataque en San Francisco del Rincón, Exige Justicia Para su Hijo

José Guadalupe Gasca Vargas, padre de Edén Giovanni Vargas Navarro, joven de 24 años asesinado en un parque en San Francisco del Rincón pide justicia por la muerte de su hijo.

Edén Giovanni, es la segunda víctima fatal del ataque armado, la primera víctima fue Fernando de 36 años de edad.

Fue la noche del pasado martes 17 de febrero cuando hombres armados dispararon a discreción en contra de varias personas, mayormente menores.

Edén Giovanni quería irse a trabajar a Estados Unidos donde nació

José Guadalupe Gasca Vargas, padre de Giovanni platicó que su hijo era una persona trabajadora, responsable, con ganas de trabajar en Estados Unidos.

“Era una persona trabajadora, responsable, con sueños de irse a Estados Unidos porque él es nacido allá, él tenía piensos de irse a trabajar muy duro y poner su propio taller de zapato”, comentó el padre de Giovanni.

Su hermano Mariano Guadalupe, fue el primero quien lo vio y descubrió sus heridas, a pesar de que Giovanni decía que no tenía nada.

“Él me dice que no tenía nada y que no tenía nada, yo lo empiezo a revisar cuando miro que sí le estaba saliendo sangre de su mano, después él se quejaba del lado de la cadera”, dijo su hermano.

La familia de Giovanni exigen justicia y que no quede impune su muerte

El hijo de Mariano Guadalupe de 9 años, sobrino de Edén Giovanni también resultó con lesiones por una esquirla de bala en una pierna, sin embargo ya fue dado de alta.

La familia Gasca Navarro exigen justicia por los hechos y que se esclarezca lo sucedido para que no quede impune.

Hasta el momento se siguen sin tener personas detenidas por el ataque armado.

