Detienen a Más Implicados en el Multihomicidio en la Cancha de Futbol en Salamanca

Juan Mauro González, Titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, dio a conocer a través de su cuenta la captura de dos implicados más en lo que fue el ataque a balazos a una cancha de futbol en Loma de Flores, donde hubo varios muertos.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

El titular de la dependencia compartió una publicación donde confirma que de manera coordinada con autoridades federales y estatales, y FSPE, lograron la captura del presunto líder que perpetró el ataque contra civiles en Loma de Flores, Salamanca, y de dos de sus cómplices.

Fue a finales de enero cuando hombres armados ingresaron a una cancha de futbol en Loma de Flores, en Salamanca, para comenzar a disparar contra varios jóvenes y adultos que se encontraban ahí, dejando como saldo este ataque, 11 personas sin vida.

Ante ello, autoridades de los tres niveles de Gobierno, comenzaron una carpeta de investigación, donde el día de hoy, Juan Mauro González, titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, informó la captura de estas personas involucradas en estos hechos.

En el mismo comunicado, el titular de la dependencia informó que también la Fiscalía General de Guanajuato tiene en proceso 7 órdenes de aprehensión más para personas relacionadas con estos hechos.



Historias recomendadas:

NLD