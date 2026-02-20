Un Hombre de Origen Cubano Asesinó a su Suegra y su Pareja en Cerro Blanco en Dolores Hidalgo

El pasado jueves 19 de febrero se registró un hecho violento con 3 víctimas dentro de un domicilio ubicado en la comunidad de Cerro Blanco en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

La Central de Emergencias 911 recibió el llamado de habitantes de la comunidad quienes señalaron haber escuchado detonaciones por arma de fuego.

Policías encuentran tres cuerpos tirados dentro de la casa en Cerro Blanco

Elementos de la Policía Municipal se dirigieron al domicilio señalado donde encontraron a tres personas con heridas de bala.

Por lo que llamaron de inmediato a socorristas para que les brindaran atención médica a los lesionados.

Al llegar los paramédicos y después de revisar a los heridos pudieron confirmar que una mujer y un hombre de origen cubano ya no contaban con signos vitales.

La otra mujer lesionada fue trasladada de manera urgente a un hospital donde también perdió la vida.

Hasta el momento se desconoce la razón del ataque armado

La zona fue acordonada por policías municipales de Dolores Hidalgo, mientras llegaban los agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Tras realizar las indagaciones necesarias para dar apertura a una carpeta de investigación, los cuerpos fueron levantados por elementos del Servicio Médico Forense.

Hasta el momento las razones del ataque aún se desconocen, vecinos quedaron impactados por los hechos.

