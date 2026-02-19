Madre del Segundo Fallecido en San Francisco del Rincón Exige Justicia; Lleva Dos Hijos Muertos

La madre de Edén Jovani de 24 años de edad y la segunda víctima fatal del ataque armado en un parque en San Francisco del Rincón exige justicia por la muerte de su hijo.

Fue la noche del pasado martes 17 de febrero, alrededor de las 9:00 de la noche, cuando hombres armados dispararon en contra de las personas que estaban en un área recreativa de la colonia Renovación.

En el ataque 11 personas resultaron afectadas, de las cuales han fallecido dos por los impactos de bala Fernando de 36 años y Edén de 24 años.

Edén Jovani era padre de una niña de 4 años de edad

La mamá de Edén platicó en entrevista que su hijo era un joven muy trabajador y responsable, laboraba como pespuntador.

Era padre de una niña de 4 años de edad y había salido a arreglar su bicicleta, la última vez que lo vio con vida, Edén estaba parado tomando un refresco.

A quien le marcó por teléfono para decirle que no se preocupara porque iba a dejar su celular por si no le contestaba, ya que siempre estaba muy al pendiente de ella.

Aproximadamente una hora después de que le marcó, llegaron a decirle que habían lesionado a Edén. De manera urgente lo trasladaron a un hospital en León, Guanajuato donde perdió la vida al recibir atención médica.

Es su segundo hijo asesinado, el primero murió el 1 de enero del 2025

La señora señaló que Edén es su segundo hijo que ha sido asesinado, ambos fueron víctimas colaterales de los ataques armados.

Su primer hijo fallecido tenía 14 años de edad y estaba en una marisquería, iba saliendo del baño cuando una bala le arrebató la vida.

“Ojalá que si se haga justicia porque yo ya perdí dos, el niño menor de 14 y ahora mi muchacho de 24 años”, señaló la señora.

Te podría interesar: Amed “El Mago” Mendoza Futbolista de Celaya Fue Asesinado a Balazos en la Colonia San Juanico 3

Uno de sus nietos también resultó lesionado en una pierna durante el ataque, sin embargo, ya fue dado de alta.

Hasta el momento se desconoce contra quien o la razón del ataque armado en el parque de la colonia Renovación en San Francisco del Rincón.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV