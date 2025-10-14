Exigiendo con Gritos de Justicia fue Sepultado “Don Nico” en Salvatierra, Guanajuato
Familiares, con gritos exigieron justicia por el asesinato de “Don Nico” mientras hacía una transmisión en vivo denunciando los baches en Urireo, comunidad de Salvatierra, Guanajuato.
Sepultan Familiares y Amigos a Don Nico en Urireo en Salvatierra, Guanajuato
Decenas de personas entre gritos de justicia y lágrimas despidieron y dieron santa sepultura a “Don Nico” en la comunidad de Urireo en Salvatierra, Guanajuato.
Con una caravana, flores, música y llantos, este lunes sepultaron a José Guadalupe Casas Rodríguez, “Don Nico”, activista y líder social atacado a balazos el martes pasado, mientras hacía una transmisión en vivo para reportar los baches que hay en la comunidad de Urireo en Salvatierra, Guanajuato.
Esposa de “Don Nico” pide ayuda para que la dejen en paz
Entre el dolor y la desesperanza, su esposa aseguró que no hay avances en las investigaciones.
“Dicen que están en proceso, que se haga justicia y que a mí me ayuden a que me dejen en paz. Mi corazón esta con el pueblo igual que el de mi esposo, que nosotros somos gente trabajadora”, expresó Alejandra, esposa de Don Nico.
El caso dio la vuelta a las redes sociales ya que la transmisión de la víctima captó en vivo el homicidio y a un par de sujetos que le dispararon a bordo de una motocicleta.
Este lunes fue sepultado acompañado por cientos de personas allegadas a su familia.
Te podría interesar: Dan Último Adiós Edgar Molina y Verónica García de Alba en Moroleón, Guanajuato
“Don Nico" ayudaba a vecinos y campesinos en diversas gestiones
Antes hubo una misa de cuerpo presente en la parroquia de la comunidad.
“Mis hijos están mal, pero son fuertes como su padre y madre y vamos a salir adelante como la mujer que soy… Para mi mi marido era lo mas grande que tengo en la vida, tengo 20 años de casada con el y el día que nos casamos nos juramos amor eterno”, dijo Alejandra.
Don Nico ayudaba a vecinos y campesinos en diversas gestiones. Su familia exige justicia y garantías para que no haya más agresiones contra quienes levantan la voz.
