Festival Cervantino 2025: ¿Qué Estados Participarán en el Circuito FIC? Lista de Lugares

La edición número 53 del Festival Internacional Cervantino 2025 se llevará a cabo desde el viernes 10 de octubre hasta el domingo 26 de octubre en Guanajuato, Capital.

Reino Unido y el Estado de Veracruz serán los invitados de honor del festival que contará con 140 funciones, más de 3 mil 400 artistas provenientes de 31 países, además de artistas mexicanos.

Se llevará a cabo el Circuito Cervantino en diferentes ciudades

En 22 ciudades de la república se llevará a cabo el Circuito Cervantino, una iniciativa que amplía el alcance de la programación del festival y promueve la circulación de los artistas internacionales y nacionales.

El Circuito Cervantino recorrerá Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala, con teatro, danza, ópera y música con estilos variados que van desde el jazz hasta la música tradicional y de concierto.

La programación de Circuito Cervantino contará con la participación de 815 artistas, provenientes de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Jamaica, Letonia, Perú, Reino Unido, Senegal y México.

Este año se espera que se cuente con una asistencia en la Capital del Estado de más de 227 mil personas en el Festival Internacional Cervantino, dejando una derrama económica superior a los 308 millones de pesos.

Principales recintos del Festival Internacional Cervantino

Para la realización del Cervantino en Guanajuato, Capital se cuenta con recintos principales como la Alhóndiga de Granaditas que es donde se realiza la inauguración y clausura del festival.

Otros de los escenarios principales son:

- Los Pastitos

- El Teatro Juárez

- El Teatro Principal

- El Teatro Cervantes

- Plaza San Roque

- Museo Palacio de los Poderes, entre otros.

El Festival Internacional Cervantino también llegará a diversos municipios del Estado como León, Celaya, Irapuato y más con distintas presentaciones.

