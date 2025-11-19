Un fallecido y Dos Heridos Dejó Una Riña en la Colonia Las Trojes en León, Guanajuato

Alrededor de las 8:00 de la noche del pasado martes 18 de noviembre se registró una riña en calles de la colonia Las Trojes en León, Guanajuato.

De acuerdo a testigos, la pelea comenzó en el interior de un negocio de comida que se ubica en las calles Juan Araujo y Alhóndiga.

Uno de los involucrados de aproximadamente 35 años de edad se retiró a su domicilio, sin embargo fue perseguido por dos hombres con quienes tenía el conflicto.

Hombre recibe pedrada que lo dejó sin vida en León, Guanajuato

Después de forcejear, el hombre que pretendía irse a su casa sacó un arma de postas y disparó en contra de sus agresores.

Quienes pensaron que se trataba de un arma por lo que uno de ellos se defendió con una piedra que golpeó y dejó sin vida al hombre.

Testigos llamaron a la Central de Emergencias 911 para que brindara apoye médico a los lesionados y trasladarlos a un hospital.

Paramédicos y elementos de seguridad municipal y estatal arribaron al lugar en donde encontraron aún a los involucrados.

Presunto responsable es detenido por la Policía en León, Guanajuato

Por lo que un hombre fue detenido, mientras paramédicos trasladaban a dos personas a un hospital para brindar atención a sus heridas y se confirmó la muerte de un hombre.

La policía detuvo a un hombre presunto responsable de haber arrojado la piedra que le quitó la vida a un hombre.

El cuerpo de la víctima fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guanajuato, Capital, para realizarle la necropsia de ley.

