Un fallecido y Dos Heridos Dejó Una Riña en la Colonia Las Trojes en León, Guanajuato

Una riña en calles de la colonia Las Trojes en León, Guanajuato, dejó a un hombre sin vida por una presunta pedrada y dos más resultaron lesionados.

No se ha dado a conocer la identidad de la víctima fatal.

Un hombre murió presuntamente de una pedrada después de participar en una riña en calles de la colonia Las Trojes en León, Guanajuato, dos personas quedaron lesionadas y se detuvo a una persona.

Alrededor de las 8:00 de la noche del pasado martes 18 de noviembre se registró una riña en calles de la colonia Las Trojes en León, Guanajuato

De acuerdo a testigos, la pelea comenzó en el interior de un negocio de comida que se ubica en las calles Juan Araujo y Alhóndiga

Uno de los involucrados de aproximadamente 35 años de edad se retiró a su domicilio, sin embargo fue perseguido por dos hombres con quienes tenía el conflicto. 

Hombre recibe pedrada que lo dejó sin vida en León, Guanajuato 

Después de forcejear, el hombre que pretendía irse a su casa sacó un arma de postas y disparó en contra de sus agresores

Quienes pensaron que se trataba de un arma por lo que uno de ellos se defendió con una piedra que golpeó y dejó sin vida al hombre

Testigos llamaron a la Central de Emergencias 911 para que brindara apoye médico a los lesionados y trasladarlos a un hospital

Paramédicos y elementos de seguridad municipal y estatal arribaron al lugar en donde encontraron aún a los involucrados

Presunto responsable es detenido por la Policía en León, Guanajuato 

Por lo que un hombre fue detenido, mientras paramédicos trasladaban a dos personas a un hospital para brindar atención a sus heridas y se confirmó la muerte de un hombre

Te podría interesar: Hombre Escapa de Presunta Privación de la Libertad Durante Revisión Policíaca en Guanajuato

La policía detuvo a un hombre presunto responsable de haber arrojado la piedra que le quitó la vida a un hombre

El cuerpo de la víctima fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guanajuato, Capital, para realizarle la necropsia de ley.

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

