Fallece Menor de 12 Años Ahogada en la Presa Jesús María en San Felipe, Guanajuato

Dentro de las aguas de la presa Jesús María en el municipio de San Felipe, Guanajuato una menor de 12 años de edad perdió la vida.

Fue la tarde del sábado cuando la central de emergencias 911, recibió la llamada desesperada que reportaba a una menor desaparecida.



La niña de 12 años se encontraba conviviendo con familiares, cuando decidió, meterse un momento a nadar.

La menor de 12 años ya no salió después de varios minutos

Después de varios minutos de no encontrarla y percatarse que no salía, fue que comenzaron buscarla y reportarla a las autoridades.

Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones de rescate, quienes comenzaron con los trabajos de búsqueda y rescate.

Aproximadamente a las 5:57 de la tarde se confirmó que la menor ya había fallecido.

Horas antes la alcaldesa advertía sobre no meterse a presas

Apenas unas horas antes, alrededor de las 11:41 de la mañana, Saraí Lepe, alcaldesa de San Felipe había invitado a la ciudadanía a no meterse a presas, ni mantos de agua.

En la publicación, la presidenta insistió en evitar el ingreso a presas y cuerpos de agua para evitar tragedias.

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El cuerpo de la menor fue extraído por buzos del Herioco Cuerpo de Bomberos, que lo dejaron a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

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