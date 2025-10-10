Estudiante del Tecnológico de León, Guanajuato Murió Cuando Estaba en Clase

Alrededor de las 2:00 de la tarde del pasado jueves 9 de octubre, se registró a una estudiante del Instituto Tecnológico de León con malestares cuando estaba en clase.

Por lo que acudió al consultorio médico de la institución educativa, sin embargo minutos después se informó que había perdido la vida.

La estudiante quien fue identificada como Alma de 22 años de edad, de acuerdo a primeros reportes se desvaneció repentinamente. Alma se encontraba en el interior del campus número 1.

Aparentemente el fallecimiento fue a causa de un paro cardíaco

A pesar de que no se ha dado a conocer de manera oficial las causas de su muerte, se informó que pudo haber sido un paro cardíaco. Personal de la institución acudieron a ayudarla y pidieron el apoyo de paramédicos para su atención médica y su traslado a un hospital.

Sin embargo, cuando arribaron al tecnológico, Alma ya no contaba con signos vitales por lo que fue declarada sin vida.

La noticia fue informada a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes acudieron para levantar el acta correspondiente y realizar el levantamiento del cuerpo.

Alma fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

Suspenden clases y restringen la entrada al plantel por la muerte de Alma

Autoridades educativas suspendieron las clases y el acceso al plantel quedó restringido. Compañeros y docentes indicaron que Alma será recordada como una joven alegre, dedicada y con sueños por cumplir.

Información de Christian Rendón

