Mujer es Asesinada a Balazos en Celaya; Autoridades Investigan

La noche del pasado jueves se registró un ataque armado en contra de una mujer en la comunidad de la Cruz en Celaya. Fue en la calle Zaragoza donde se encontraba la víctima, cuando fue agredida por aparentemente dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta.

Vecinos denunciaron los hechos a las autoridades

Tras las detonaciones los presuntos responsables se dieron a la fuga, mientras arribaban diversos elementos de corporaciones de seguridad y rescate. Paramédicos desde su llegada se dirigieron a brindarle atención médica a la víctima, sin embargo, minutos después se confirmó la muerte de la mujer.

Se desconoce la identidad de la víctima fatal del ataque

Extraoficialmente se indicó que la víctima recibió dos disparos en la espalda, los cuales podrían haber sido la causa de su muerte. Aunque serán integrantes del Servicio Médico Forense, quienes determinen las razones concretas de su fallecimiento y la identidad de la víctima.

Te podría interesar: Clima Hoy en Guanajuato: Pronóstico Matutino del Viernes 8 de Mayo del 2026

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV