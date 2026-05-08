Mujer es Asesinada a Balazos en Celaya; Autoridades Investigan
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Mujer fue asesinada a balazos cuando se encontraba en calles de la comunidad de la Cruz, perteneciente a Celaya, Guanajuato, autoridades estatales investigan los hechos para dar con los responsables.
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La noche del pasado jueves se registró un ataque armado en contra de una mujer en la comunidad de la Cruz en Celaya. Fue en la calle Zaragoza donde se encontraba la víctima, cuando fue agredida por aparentemente dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta.
Vecinos denunciaron los hechos a las autoridades
Tras las detonaciones los presuntos responsables se dieron a la fuga, mientras arribaban diversos elementos de corporaciones de seguridad y rescate. Paramédicos desde su llegada se dirigieron a brindarle atención médica a la víctima, sin embargo, minutos después se confirmó la muerte de la mujer.
Se desconoce la identidad de la víctima fatal del ataque
Extraoficialmente se indicó que la víctima recibió dos disparos en la espalda, los cuales podrían haber sido la causa de su muerte. Aunque serán integrantes del Servicio Médico Forense, quienes determinen las razones concretas de su fallecimiento y la identidad de la víctima.
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Redacción N+
JIPV