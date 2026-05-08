En Guanajuato Sí Podría Haber Clases en Junio Pese Ajuste a Calendario, Esto se Sabe

El Gobierno del Estado de Guanajuato dio a conocer que los alumnos de nivel básica no tendrán vacaciones desde el 5 de junio como se indicó por parte de autoridades federales el pasado jueves 7 de mayo.



Será el Secretario de Educación quien estará en comunicación y coordinación con el gobierno del estado para revisar cualquier posible decisión. Aseguran que siempre se estará priorizando el interés educativo de las niñas, niños y adolescentes de Guanajuato.

Se dio a conocer que se trabaja en una reorganización de acompañamiento académico

De acuerdo al boletín informativo, en Guanajuato el enfoque principal está puesto en fortalecer las estrategias académicas para atender los rezagos educativos que aún persisten.

La Secretaría de Educación trabaja ya en una reorganización de instrumentos, acompañamiento académico y acciones focalizadas que permitan reforzar aprendizajes y mejorar resultados educativos en el estado.

Se indicó que cualquier ajuste será comunicado por los canales oficiales

En las próximas horas se podrán definir mayores líneas de trabajo y, posteriormente, iniciar la coordinación operativa con delegaciones regionales. Cualquier decisión oficial será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales correspondientes.

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Redacción N+

JIPV