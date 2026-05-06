Hombre es Herido a Balazos Dentro de los Baños de un Casino en León; Responsables Huyen

La tarde del pasado martes 5 de mayo, se reportó a la Central de Emergencias 911, sobre detonaciones de arma de fuego dentro de un casino en León, Guanajuato. Elementos de diversas corporaciones se movilizaron al lugar, sin antes corroborar con personal de las instalaciones si tenía conocimiento de los disparos.

Al llegar al lugar, personal del casino se coordinaron con autoridades municipales para brindar la atención médica primaria a un hombre, quien aparentemente presentaba lesiones por arma de fuego.

El joven que fue lesionado a balazos se llama Uriel de 26 años de edad

Paramédicos se encargaron de estabilizar al joven que era acompañado por un amigo, para después trasladarlo a un hospital. La víctima fue identificada como Uriel de 26 años de edad, mientras que los responsables huyeron del establecimiento con rumbo desconocido.

Se desconocen las razones del ataque armado a Uriel

Extraoficialmente, se informó que el joven se encontraba fuera de peligro tras el ataque armado. Hasta el momento se desconoces las causas del ataque armado, serán las autoridades quienes realizarán las investigaciones pertinentes.

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