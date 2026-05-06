Transeúntes Hallan Restos Humanos en un Predio en la Colonia Paseos de Las Torres en León

Dos distintos hechos delictivos se registraron en la colonia Paseo de Las Torres y en el Barrio de San Miguel en León, autoridades estatales serán las encargadas de realizar las investigaciones.

Alrededor de las 8:17 de la noche de este pasado martes 5 de mayo, transeúntes localizaron restos óseos humanos correspondientes a la parte superior de un cuerpo en un predio de la colonia Paseos de Las Torres, cerca de la calle Torre de Santa Catarina, en León. Tras recibir el reporte al sistema de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y confirmaron el hallazgo de la osamenta.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para iniciar las investigaciones pertinentes y solicitaron la intervención de antropólogos forenses para determinar el sexo y la edad de los restos.

Diego de 30 años de edad fue asesinado a balazos en plena calle

Diecisiete minutos antes, aproximadamente a las 20:00 horas, un hombre identificado como Diego, de 30 años, perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado en la calle Centenario del Barrio de San Miguel, en el municipio de León.

El agredido se encontraba en la vía pública cuando sujetos a bordo de una motocicleta oscura le dispararon en múltiples ocasiones; en su intento por resguardarse, ingresó malherido a un domicilio donde finalmente falleció.

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Tras el reporte al sistema de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal aseguraron la zona y paramédicos confirmaron el deceso, mientras que el personal pericial llevó a cabo las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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Redacción N+

JIPV