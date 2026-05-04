Motociclistas Lanzan Piedras a Una Patrulla de la Policía de León; 13 Fueron Detenidos

El pasado domingo 3 de mayo, alrededor de las 5:00 de la tarde se registró una agresión a elementos de Seguridad Pública de León, Guanajuato. Una patrulla de la Policía Municipal, fue apedreada por un grupo de motociclistas, cuando circulaban por el bulevar José María Morelos con rumbo a la antorcha.

Los hechos fueron publicados en redes sociales por los motociclistas

En un video que circula en redes sociales se ve cuando los motociclistas acorralan a la unidad, a la cual avientan decenas de piedras, por lo que la unidad se echa de reversa para protegerse.

Sin embargo, se impacta contra un árbol, evitando así chocar contra un vehículo, ya que la maniobra se realizó en dirección contraria a la del carril. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de León, informó que se recibió un reporte ciudadano sobre la concentración de motociclistas en distintos puntos del municipio.

Trece personas fueron detenidas, solo una fue remitida al Ministerio Público

Derivado de la agresión, varios oficiales acudieron al lugar y como resultado de la intervención, 12 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico municipal por faltas administrativas.

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Mientras que una persona más fue puesta a disposición del Ministerio Público por daños a una unidad de policía vial, no se informó sobre policías heridos. Además 63 motocicletas revisadas, 66 personas inspeccionadas, 57 infracciones aplicadas y 22 motocicletas trasladadas a pensión.

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Redacción N+

JIPV