Dos Bodegas de Una Empresa Productora de Pollos se Incendian en Lagos de Moreno, Jalisco
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Dos bodegas de una empresa productora de pollos ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco, se incendiaron dejando cuantiosos daños materiales.
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Un incendio de grandes proporciones consumió dos bodegas de una empresa productora de pollos en Lagos de Moreno, la noche de este domingo pasado, dejando cuantiosos daños materiales.
El siniestro fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor de las 8:00 de la noche, presuntamente se originó a causa de un cortocircuito que alcanzó insumos y materiales inflamables.
Bomberos e Integrantes de Seguridad Privada trabajaron por más de 4 horas
Para atender la emergencia se desplegaron al menos tres motobombas con elementos de bomberos de Lagos de Moreno y la Unión de San Antonio, Jalisco, así como personal de seguridad privada.
Los rescatistas trabajaron por más de cuatro horas para sofocar el fuego, cuyas labores se complicaron debido a diversas explosiones en el interior, sin embargo lograron apagar las llamas, que se podían ver a kilómetros de distancia.
Autoridades investigan las causas del incendio en la empresa de pollos
Hasta el momento, el caso se ha manejado con estricto hermetismo, por lo que la empresa no ha emitido un comunicado oficial ni ha cuantificado el monto total de las pérdidas económicas derivadas de este incidente.
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Tras los hechos no se registraron personas lesionadas, ni fallecidas, tampoco se conocen las causas del siniestro. Por lo que autoridades del estado de Jalisco, serán los encargados de investigar los hechos y esclarecer las razones del incendio.
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Redacción N+
JIPV