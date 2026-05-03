Roban 190 Mil Pesos a Hombre al Salir del Banco en Celaya; Ladrones Huyen en Moto

Un hombre que había acudido a una sucursal bancaría para realizar un retiro, en Celaya, Guanajuato, fue asaltado al salir del banco por dos hombres en motocicleta, quienes lo despojaron de 190 mil pesos.

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De acuerdo a información de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de la 1 de la tarde, cuando un hombre acudía al banco para realizar un retiro y dirigirse a su auto, cuando a unos metros de salir, se le emparejaron dos motociclistas.

En ese momento, uno de los motociclistas, sacó de entre sus pertenencias un arma y exigió al hombre que le entregara el dinero, acción que en un principio él se negó, pero terminó cediendo ante el temor de salir lesionado.

En ese momento, los hombres armados al lograr su objetivo de inmediato huyeron del lugar, mientras que testigos al ver lo que había ocurrido, llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos frente al banco.

Asimismo, el cuentahabiente también pidió ayuda a la policía, quien después de un par de minutos llegó al lugar del asalto, pero desafortunadamente, los motociclistas ya tenían tiempo de haber huido de la zona.

Realizan operativo en la zona para dar con los ladrones

De igual manera, a los pocos minutos, los paramédicos llegaron al lugar con la finalidad de brindar atención médica a la víctima, quien solo presentaba una crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a una clínica.

Por su parte, policías municipales, junto con elementos de la Guardia Nacional, realizaron un operativo por la zona con la finalidad de dar con los ladrones quienes sabían que el hombre salía del banco con dinero.

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