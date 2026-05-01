Vinculan a Proceso Penal a Ocho Policías por el Delito de Homicidio Calificado en Pénjamo

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato lograron la captura de ocho policías tras una investigación que se derivó por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en Pénjamo.

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De acuerdo al mismo parte informativo de la Fiscalía de Guanajuato, se informó sobre la detención de los ocho policías municipales de Pénjamo que tras una investigación se les responsabiliza sobre estos delitos.

Asimismo, la dependencia de Seguridad, destacó que los hechos ocurrieron en febrero de 2026 y que derivado de una investigación sólida, se acreditó su probable participación en un ataque en el que una persona perdió la vida y dos más resultaron gravemente lesionadas.

En el lugar del ataque, minutos después hizo su arribo una ambulancia, donde los paramédicos brindaron atención médica, pero se confirmó del fallecimiento de una persona, mientras las otras dos, fueron trasladadas al hospital.

Ante ello, el Semefo y elementos de la Fiscalía de Guanajuato, abrieron una carpeta de investigación sobre los hechos, destacando que después se logró identificar a quienes participaron en este ataque.

Detienen a ocho policías por estar involucrados en estos actos

Tras la detención de los elementos de Seguridad, se informó que las y los imputados permanecen en prisión preventiva, mientras avanza el proceso judicial. Un elemento más está en espera de resolución.

De esta manera, la misma Fiscalía de Guanajuato informó que seguirá en la investigación de este hecho, con la finalidad de que se determinen bien como ocurrieron los hechos, donde una persona murió y dos más, resultaron heridos.

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