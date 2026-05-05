Encuentran a Joven Muerto en un Camino de Terracería en León; Llevaba Días Desaparecido

Después de varios días de búsqueda y de pedir el apoyo de las autoridades, fue encontrado el cuerpo sin vida de Héctor Daniel, de 26 años de edad, quien fue visto por última vez por sus familiares el pasado 27 de marzo.

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De acuerdo a información de las autoridades de León, Héctor Daniel había salido de su casa, en la colonia Chapalita, pero conforme pasaron las horas, sus familiares notaron que ya no contestaba los mensajes.

Ante ello, comenzaron una campaña de búsqueda en las redes sociales, donde le preguntaban a sus amigos algún detalle que ayudara a saber de él, pero no tuvieron resultado positivo, lo que preocupó más a su familia.

Con el paso de las horas y sin tener comunicación con Héctor Daniel, sus papás no dudaron en pedir ayuda a las autoridades de León, quienes también comenzaron a indagar a través de varias dependencias.

Más tarde, también las autoridades locales, pidieron el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien elaboró una ficha de búsqueda con los datos proporcionados por los familiares.

Encuentran cuerpo sin vida; confirman que se trata de Héctor Daniel

Sin tener algún tipo de información, sus familiares continuaron por su cuenta la búsqueda, recurriendo ante las autoridades de León, pero no tenían rastro del joven de 26 años, quien ya llevaba casi un mes desaparecido.

Desafortunadamente, el pasado 3 de mayo, policías de León encontraron un cuerpo sin vida en un camino de terracería en la colonia Héroes de León, donde tras varios estudios, confirmaron que se trataba de Héctor Daniel.

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