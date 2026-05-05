Dos Asesinados y Uno Lesionado de Gravedad es el Saldo de Distintos Hechos en Silao y Yuriria
N+
Dos personas asesinadas y una más con heridas de gravedad fueron registrados en hechos que sucedieron en distintos municipios de Guanajuato como Silao y Yuriria.
COMPARTE:
Un hombre fue privado de la vida y otro resultó gravemente herido la noche del pasado lunes en el fraccionamiento La Arboleda de Silao, tras un ataque armado en el que los pistoleros lograron escapar.
Pasadas las 21:00 horas, se reportó la balacera en la calle Villa Rubí, donde, al arribo de la policía y asistencias médicas, se encontró a dos masculinos tendidos cerca de la puerta de un departamento; uno de ellos fallecido en el lugar y el otro, de 29 años, con lesiones graves.
Las víctimas fueron sorprendidas por un motociclista
Aparentemente, ambos estaban frente a un departamento en planta baja cuando un desconocido con casco de motociclista apareció repentinamente y les disparó por sorpresa, sin darles tiempo a reaccionar, para luego huir. Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato trabaja en la escena del crimen mientras el sobreviviente es reportado en estado grave.
Otro hombre fue asesinado en la comunidad de el Xoconostle
Por otra parte, un hombre fue asesinado a balazos la tarde del lunes en la comunidad El Xoconostle perteneciente a Yuriria, Guanajuato. Vecinos de la calle Reforma reportaron disparos al sistema 911 y la presencia de una persona tendida en la vía pública, tras lo cual elementos de Seguridad Pública y paramédicos confirmaron el deceso del masculino.
La víctima presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego y fue encontrado junto a una motocicleta en la que aparentemente se encontraba sentado al momento del ataque.
Te podría interesar: Civil Muerto y un Agente Estatal Herido de Gravedad es el Saldo de un Enfrentamiento en Celaya
Testigos indicaron que los agresores, quienes escaparon a bordo de dos motocicletas tipo cross por el camino a Buena Vista y El Borrego, no pudieron ser localizados a pesar del operativo de búsqueda implementado, mientras la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones pertinentes.
Historias recomendadas:
-
Menor de Edad es Detenido en Villagrán por el Presunto Asesinato de Cinco Personas en Querétaro
-
Vinculan a Proceso a Noveno Policía Detenido por el Delito de Homicidio Calificado en Pénjamo
-
Motociclistas Lanzan Piedras a Una Patrulla de la Policía de León; 13 Fueron Detenidos
Redacción N+
JIPV