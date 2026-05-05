Dos Asesinados y Uno Lesionado de Gravedad es el Saldo de Distintos Hechos en Silao y Yuriria

Un hombre fue privado de la vida y otro resultó gravemente herido la noche del pasado lunes en el fraccionamiento La Arboleda de Silao, tras un ataque armado en el que los pistoleros lograron escapar.

Pasadas las 21:00 horas, se reportó la balacera en la calle Villa Rubí, donde, al arribo de la policía y asistencias médicas, se encontró a dos masculinos tendidos cerca de la puerta de un departamento; uno de ellos fallecido en el lugar y el otro, de 29 años, con lesiones graves.

Las víctimas fueron sorprendidas por un motociclista

Aparentemente, ambos estaban frente a un departamento en planta baja cuando un desconocido con casco de motociclista apareció repentinamente y les disparó por sorpresa, sin darles tiempo a reaccionar, para luego huir. Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato trabaja en la escena del crimen mientras el sobreviviente es reportado en estado grave.

Otro hombre fue asesinado en la comunidad de el Xoconostle

Por otra parte, un hombre fue asesinado a balazos la tarde del lunes en la comunidad El Xoconostle perteneciente a Yuriria, Guanajuato. Vecinos de la calle Reforma reportaron disparos al sistema 911 y la presencia de una persona tendida en la vía pública, tras lo cual elementos de Seguridad Pública y paramédicos confirmaron el deceso del masculino.

La víctima presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego y fue encontrado junto a una motocicleta en la que aparentemente se encontraba sentado al momento del ataque.

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Testigos indicaron que los agresores, quienes escaparon a bordo de dos motocicletas tipo cross por el camino a Buena Vista y El Borrego, no pudieron ser localizados a pesar del operativo de búsqueda implementado, mientras la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones pertinentes.

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Redacción N+

JIPV