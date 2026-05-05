Menor de Edad es Detenido en Villagrán por el Presunto Asesinato de Cinco Personas en Querétaro

Autoridades de seguridad de Guanajuato informaron sobre la detención de una persona, que presuntamente participó en una masacre en Querétaro. Se trata de un menor de edad quien fue capturado en un domicilio ubicado en calles de la la comunidad de Santa Rosa de Lima del municipio de Villagrán.

El menor fue detenido por autoridades de seguridad estatal

Aparentemente participó en una masacre registrada el pasado 15 de abril, en un palenque clandestino ubicado en el municipio de Corregidora de Querétaro. Ese día el saldo fue de cinco personas muertas y varias lesionadas, cuatro fallecieron en el lugar y una más cuando recibía atención médica.

Cabe mencionar que, como parte de los cateos, se han hecho una serie de revisiones en diferentes puntos de Guanajuato. Autoridades informaron que el adolescente fue trasladado a la capital queretana para el desahogo de responsabilidades.

El ataque armado dejó a 5 fallecidos y más de una decena de lesionados

Fue la noche del pasado 15 de abril del 2026, cuando se llevaban a cabo peleas de gallos clandestinas en un predio conocido como “La Cabaña”. Este lugar se encuentra ubicado en la colonia Valle Dorado 2000 en el municipio de Corregidora en Querétaro. De acuerdo a testigos, el ataque se registró después de que se presentaran inconformidades con algunos participantes en las peleas de gallos.

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Redacción N+

JIPV