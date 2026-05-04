Vinculan a Proceso a Noveno Policía Detenido por el Delito de Homicidio Calificado en Pénjamo

Tras realizar las indagatorias correspondientes, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se vinculó a proceso penal a Julio César ‘N’, noveno policía municipal de Pénjamo, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

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Ha sido la misma Fiscalía de Guanajuato, quien dio a conocer los hechos y esta vinculación, sobre Julio César ‘N’, mejor conocido como ‘el rabit’, quien fue capturado por su presunta responsabilidad en los delitos antes mencionado.

Es importante mencionar que también el comunicado informa que tras lo ocurrido, el elemento de Seguridad se fue de Pénjamo, pero gracias a los trabajos de inteligencia, pudo ser detenido en la Ciudad de México.

En el mismo parte informativo, se destacó que Julio César ‘N’ es investigado por su probable participación en los sucesos en los que una persona fue ingresada a barandilla con la finalidad de que, al salir, fuera privada de la vida por terceras personas mediante un ataque con armas de fuego en la colonia Los Fresnos.

Ahí, la víctima, falleció y dos acompañantes que se trasladaban en la misma motocicleta resultaron con lesiones que pusieron en riesgo sus vidas, por lo que las autoridades investigaron el caso, dando como resultado la captura de ocho policías por su probable participación.

Autoridades logran detener a los policías involucrados

Ahora, Julio César ‘N’ se suma a esta lista de los policías detenidos, después de que en la carpeta de investigación quedara establecido con elementos de prueba, que durante el desarrollo de la agresión, los policías municipales solo observaron sin intervenir ni brindar auxilio.

Con las pruebas de los hechos, ha sido el Juez de Control quien dictó el auto de vinculación a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva y estableciendo un plazo para el cierre de la investigación complementaria.



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