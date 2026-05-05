Civil Muerto y un Agente Estatal Herido de Gravedad es el Saldo de un Enfrentamiento en Celaya

Un elemento de la Agencia de Investigación Criminal resultó gravemente lesionado y un presunto atacante fue abatido tras una agresión armada registrada la tarde de este lunes. Los hechos se presentaron en la calle José María Morelos de la comunidad de San José de Guanajuato en Celaya.

Agentes patrullaban la zona cuando fueron atacados a balazos

Eran alrededor de las 16:30 horas, de este pasado lunes 4 de mayo, mientras agentes realizaban labores y circulaban en un vehículo tipo sedán, fueron interceptados por sujetos armados en una camioneta que dispararon en múltiples ocasiones, generando un enfrentamiento entre oficiales y civiles armados. Tras la agresión, el agente fue trasladado de urgencia a un hospital en código rojo, mientras que un presunto responsable falleció en el lugar.

No se cuenta con detenidos a pesar de un operativo de búsqueda

Este hecho desencadenó un amplio operativo de seguridad que involucró a elementos de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno, extendiéndose la búsqueda a comunidades cercanas como Verguera, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

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Presuntamente las víctimas hacían trabajos de investigación de un asunto relacionado con el ataque a un establecimiento en la comunidad Santa Rosa de Jáuregui en Querétaro el mes pasado, donde fallecieron 5 personas.

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JIPV