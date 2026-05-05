Abandonan Semirremolque con 55 Mil Litros de Huachicol en Celaya con la Escotilla Abierta

Lo que pretendía ser un patrullaje de rutina, se convirtió en una intensa movilización por parte de varias corporaciones de Seguridad, después de que se encontrara abandonado un semirremolque con 55 mil litros de huachicol.

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De acuerdo al reporte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, los hechos ocurrieron cuando elementos de esta misma corporación, realizaban un patrullaje de rutina por el Libramiento Sur de Celaya.

A lo lejos pudieron notar, lo que parecía ser un semirremolque estacionado a un costado del Libramiento, acción que de inmediato llamó su atención, por lo que procedieron a acercarse para tomar detalles del hecho.

Al estar a unos metros, los elementos de Seguridad notaron la presencia de un fuerte olor a combustible, por lo que activaron los protocolos respectivos, dando aviso al mismo tiempo al personal de Seguridad de Pemex.

Al llegar al semirremolque, notaron que la unidad estaba en total abandono, por lo que pidieron el apoyo de la Guardia Nacional, así como de la policía municipal, quienes implementaron un operativo en la zona.

Descubren que adentro del semirremolque había combustible

Al comenzar con una inspección más a fondo, pudieron descubrir que el semirremolque tenía la escotilla abierta, siendo el lugar de donde venía el fuerte olor a combustible, por lo que actuaron con la debida precaución.

Al interior de la unidad, pudieron confirmar que había combustible, siendo un total de 55 mil litros de huachicol los que contenía y los cuales fueron asegurados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para ser presentado ante las autoridades correspondientes.



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