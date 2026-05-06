Asesinan a Vendedor de Fruta Frente a Clientes a unos Metros de la Central Camionera de Silao

Minutos después de las 3 de la tarde, un hombre que vendía fruta a unos metros de la Central Camionera, fue asesinado a balazos por dos motociclistas que le dispararon frente a clientes, para después darse a la fuga.

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De acuerdo a información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron, sobre la avenida Luis H. Ducoing, en Silao, cuando el vendedor de frutas estaba instalado en su lugar como lo hacía otros días.

En cierto momento, mientras el frutero atendía a clientes, dos hombres abordo de una motocicleta se acercaron y al estar frente a él, uno de ellos, sacó un arma y sin mediar palabra comenzó a dispararle.

Las detonaciones de arma de fuego, de inmediato alertaron a los clientes y testigos que pasaban por el lugar, quienes no dudaron en llamar a los números de emergencia, mientras que los motociclistas huían al lugar.

Por su parte, el frutero cayó al suelo por las heridas de arma de fuego, siendo policías municipales los primeros en llegar, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo de los paramédicos en la zona.

Acordonan la avenida; frutero fallece por los disparos

De igual manera, elementos de la Guardia Nacional al igual que los rescatistas llegaron al lugar del ataque y quienes de inmediato brindaron atención médica al frutero, pero desafortunadamente, ya no contaba con signos vitales.

Ante ello, dieron aviso al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, al igual que al Semefo, quienes al acudir, comenzaron con las indagatorias correspondientes, para después levantar el cuerpo y llevarlo al anfiteatro.

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