Detienen a Hombre con Envoltorios de Droga y Dinero en Efectivo en el Coecillo en León

Un hombre que discutía con otra persona, fue detenido, después de que en un chequeo de rutina, se le encontrarán decenas de envoltorios de diferentes tipos de droga, además de dinero en efectivo en la colonia El Coecillo, en León, Guanajuato.

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De acuerdo al parte informativo de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de León, los hechos ocurrieron cuando el hombre se encontraba discutiendo con otra persona, hecho que llamó la atención de los uniformados.

Ante ello, los policías decidieron acercarse, pero el hombre al ver que se cercaban los elementos de Seguridad, optó por correr del lugar, por lo que los uniformados, aceleraron su paso para alcanzarlo.

El hombre trató de darse a la fuga al correr por el bulevar Vicente Valtierra, pero metros más adelante, detenido por los mismos elementos, procedieron a realizar una inspección de rutina en la calle.

Ahí, los uniformados, se dieron cuenta de que traía consigo una mochila, por la cual se la pidieron, encontrando al interior decenas de envoltorios de lo que parecía ser droga, además de dinero en efectivo.

Detienen a hombre al encontrarle drogas de diferentes tipos

Para sorpresa de los elementos, al contar los envoltorios de droga, destacaron que el hombre traía 149 dosis de cristal, 115 envoltorios de piedra base, 15 bolsas de marihuana, y 8 mil 700 pesos de dinero como efectivo.

Esto provocó que de inmediato, los policías detuvieran al hombre, quien fue identificado con Juan Pablo, donde junto con la mercancía asegurada, será presentada ante las autoridades correspondientes para iniciar una averiguación.

Asimismo, se destacó minutos después que el hombre detenido, contaba con 19 detenciones previas por diversos delitos y faltas administrativas, además de ahora este nuevo caso.

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