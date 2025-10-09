Inicio Bajio Presunto Asalto es Grabado en la Carretera Guanajuato - Juventino Rosas

Presunto Asalto es Grabado en la Carretera Guanajuato - Juventino Rosas

Pareja es presuntamente despojada de su camioneta cuando circulaban por la carretera Guanajuato - Juventino Rosas, conductores afirman que son constantes los asaltos.

Presunto Asalto es Grabado en la Carretera Guanajuato - Juventino Rosas. Foto: Nmás Bajío

La tarde del pasado miércoles 8 de octubre se dio a conocer un video en donde se registra un presunto asalto en la carretera  Guanajuato - Juventino Rosas

Una persona que iba a bordo de un vehículo pudo grabar cuando sujetos armados presuntamente despojan de su camioneta a aparentemente una mujer y un hombre

El hecho delictivo fue a plena luz del día en la carretera Guanajuato - Juventino Rosas 

La escena fue captada a plena luz del día, incluso pasa a un costado un autobús de pasajeros a alta velocidad para evitar ser detenido. La pareja fue abandonada en la zona cerril donde les quitaron su camioneta, hasta el momento no se sabe del paradero del hombre y la mujer

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato ha indicado que no tiene ningún reporte de los hechos ocurridos en la carretera Guanajuato - Juventino Rosas

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya ha informado que se cuenta con una carpeta de investigación abierta. 

Carretera Juventino Rosas - Guanajuato es muy insegura, dicen conductores 

Conductores que han circulado por la carretera Guanajuato - Juventino Rosas han informado que son constantes los asaltos y no se cuenta con apoyo de las autoridades.

En la zona de la comunidad de La Sauceda es donde más hechos delictivos se han registrado, por lo que se pide mayor presencia policíaca.

 

