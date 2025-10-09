Presunto Asalto es Grabado en la Carretera Guanajuato - Juventino Rosas

La tarde del pasado miércoles 8 de octubre se dio a conocer un video en donde se registra un presunto asalto en la carretera Guanajuato - Juventino Rosas.

Una persona que iba a bordo de un vehículo pudo grabar cuando sujetos armados presuntamente despojan de su camioneta a aparentemente una mujer y un hombre.

El hecho delictivo fue a plena luz del día en la carretera Guanajuato - Juventino Rosas

La escena fue captada a plena luz del día, incluso pasa a un costado un autobús de pasajeros a alta velocidad para evitar ser detenido. La pareja fue abandonada en la zona cerril donde les quitaron su camioneta, hasta el momento no se sabe del paradero del hombre y la mujer.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato ha indicado que no tiene ningún reporte de los hechos ocurridos en la carretera Guanajuato - Juventino Rosas.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya ha informado que se cuenta con una carpeta de investigación abierta.

Carretera Juventino Rosas - Guanajuato es muy insegura, dicen conductores

Conductores que han circulado por la carretera Guanajuato - Juventino Rosas han informado que son constantes los asaltos y no se cuenta con apoyo de las autoridades.

En la zona de la comunidad de La Sauceda es donde más hechos delictivos se han registrado, por lo que se pide mayor presencia policíaca.

