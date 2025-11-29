Detienen a Mujer en Tienda con 83 Prendas que Iba a Robar en San Juan Bosco, en León

Una mujer que pensó que se había salido con la suya, logró ser detenida por elementos de Seguridad Pública ,después de que pretendiera robar de una tienda 83 prendas sobre el bulevar de San Juan Bosco, en León.

Los hechos ocurrieron después de que el personal de la tienda ubicada en San José de Piletas, notó que una señora había salido muy sospechosa de la tienda, por lo que al revisar las cámaras notaron que se había robado varias prendas.

En ese momento, el personal de la tienda de inmediato llamó al 9-1-1 para informar que una mujer había salido del establecimiento empujando un carrito de supermercado y llevándose mercancía sin pagar.

En ese momento, los mismos trabajadores del establecimiento, describieron a la mujer con playera blanca, pantalón negro y tenis deportivos, la cual llevaba un carrito, por lo que el personal de la Policía de inmediato implementó un operativo en la zona.

Desafortunadamente, para la mujer, los elementos de Seguridad la ubicaron a unos metros de la tienda, caminando tranquilamente sobre el bulevar San Juan Bosco, por lo que al reconocerla, le pidieron detenerse.

Policía confirma que la mujer se había llevado 83 prendas de la tienda

En ese momento, los uniformados, le revisaron la mercancía, la cual coincidía con lo descrito por los empleados de la tienda, por lo que de inmediato procedieron a detenerla, para así ser presentada ante las autoridades.

La mujer señalada fue identificada como María Reyna “N”, quien cuenta con siete detenciones previas, entre ellas un arresto por robo a comercio registrado el 9 de septiembre de 2022, esto de acuerdo a información de Seguridad Pública de León.

