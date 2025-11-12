Inicio Bajio Encuentran Seis Cuerpos en la Comunidad de Valencia de Fuentes en Cortazar, Guanajuato

Encuentran Seis Cuerpos en la Comunidad de Valencia de Fuentes en Cortazar, Guanajuato

|

N+

-

En un camino de terracería en la comunidad de Valencia De Fuentes en Cortazar, Guanajuato, fueron encontrados seis cuerpos los cuales no han sido identificados.

CONDUCEF Alerta de un Incremento de Fraudes Durante el Buen Fin

CONDUCEF Alerta de un Incremento de Fraudes Durante el Buen Fin

02:11

A continuación en 5 segundos

Familiares y autoridades trabajan en la identificación de los restos.

Los restos de seis personas fueron encontrados en la comunidad de Valencia de Fuentes en Cortazar, Guanajuato, familiares y autoridades trabajan en la identificación de los cuerpos.

REPRODUCIENDO

Encuentran Restos de Seis Cuerpos en Valencia de Fuentes en Cortazar, Guanajuato

Inseguridad en Bajío

Encuentran Restos de Seis Cuerpos en Valencia de Fuentes en Cortazar, Guanajuato

CONDUCEF Alerta de un Incremento de Fraudes Durante el Buen Fin

Las Noticias Del Bajio

CONDUCEF Alerta de un Incremento de Fraudes Durante el Buen Fin

Mujer Muere al Derrapar su Motocicleta en Irapuato; Acababa de Salir de Trabajar

Las Noticias Del Bajio

Mujer Muere al Derrapar su Motocicleta en Irapuato; Acababa de Salir de Trabajar

Exalumnos Piden que Abran las Puertas de la Preparatoria Oficial de León

Las Noticias Del Bajio

Exalumnos Piden que Abran las Puertas de la Preparatoria Oficial de León

COMPARTE:

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmaron el hallazgo de seis cuerpos en Cortazar, Guanajuato

Agentes estatales dieron a conocer que después de diversas investigaciones se puede dar a conocer sobre la localización de seis cuerpos en la comunidad de Valencia De Fuentes

Inicialmente se había informado que eran tres cuerpos encontrados

Inicialmente el pasado 20 de octubre se había dado a conocer que se encontraron varios restos humanos en un camino de terracería

Sin embargo, se había mencionado que los restos correspondían a tres personas, aunque el pasado 7 de noviembre se indicó que pertenecían a seis personas

Familiares trabajan en la identificación de los cuerpos 

Integrantes de la FGE están trabajando junto con posibles familiares de las víctimas para intentar dar identidad a los fallecidos. 

Te podría interesar: Habrá Cierre de Carreteras el 24 de Noviembre 2025 en Guanajuato por Paro de Campesinos

Los restos se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en la Capital estatal.

Historias recomendadas: 

 

Información de América Ortiz

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Seis cuerpos fueron encontrados en valencia de fuentes en cortazar guanajuato