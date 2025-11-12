Encuentran Seis Cuerpos en la Comunidad de Valencia de Fuentes en Cortazar, Guanajuato
En un camino de terracería en la comunidad de Valencia De Fuentes en Cortazar, Guanajuato, fueron encontrados seis cuerpos los cuales no han sido identificados.
Los restos de seis personas fueron encontrados en la comunidad de Valencia de Fuentes en Cortazar, Guanajuato, familiares y autoridades trabajan en la identificación de los cuerpos.
Inseguridad en Bajío
Encuentran Restos de Seis Cuerpos en Valencia de Fuentes en Cortazar, Guanajuato
Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmaron el hallazgo de seis cuerpos en Cortazar, Guanajuato.
Agentes estatales dieron a conocer que después de diversas investigaciones se puede dar a conocer sobre la localización de seis cuerpos en la comunidad de Valencia De Fuentes.
Inicialmente se había informado que eran tres cuerpos encontrados
Inicialmente el pasado 20 de octubre se había dado a conocer que se encontraron varios restos humanos en un camino de terracería.
Sin embargo, se había mencionado que los restos correspondían a tres personas, aunque el pasado 7 de noviembre se indicó que pertenecían a seis personas.
Familiares trabajan en la identificación de los cuerpos
Integrantes de la FGE están trabajando junto con posibles familiares de las víctimas para intentar dar identidad a los fallecidos.
Los restos se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en la Capital estatal.
Información de América Ortiz
JIPV