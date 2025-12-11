Inicio Bajio Adulta Mayor Falleció al ser Atropellada por un Camión del Transporte Urbano en León, Guanajuato

Adulta Mayor Falleció al ser Atropellada por un Camión del Transporte Urbano en León, Guanajuato

Una señora de 70 años de edad falleció después de caer al carril del camión urbano conocido como “La Oruga” siendo atropellada en León, Guanajuato.

El pasado miércoles, una señora de 70 años de edad sufrió un accidente en el paradero San Isidro de la estación del transporte urbano “La Oruga”. 

Señora accidentalmente cayó al carril exclusivo de “La Oruga”

Los hechos sucedieron en el paradero San Isidro, en el bulevar Juan José Torres Landa, se presume que la mujer cayó al carril exclusivo del transporte público mientras aguardaba en el paradero y quedó prensada cuando la unidad avanzó.

Entre las características de la víctima se encuentran: tez clara, suéter gris, pantalón azul y zapatos blancos.

Conductor responsable fue detenido por las autoridades 

El conductor del camión con número LET018 de la línea 2 que salió de la estación de San Jerónimo con rumbo a la estación de Delta quedó detenido

Arribaron elementos de la Policía de León para resguardar la zona y la Fiscalía General de Guanajuato para averiguar cómo ocurrieron los hechos.

Te podría interesar: En Romita, Guanajuato Encuentran Muerto al Coordinador del PT de Apatzingán, Michoacán

El carril exclusivo del transporte público quedó acordonado mientras se realizaron las investigaciones, por lo que el tráfico se vio afectado durante varias horas, ya que en este bulevar el carril es compartido.

Al respecto los transportistas coordinados de León informaron que se encuentran a la espera de la investigación correspondiente.

 

Información de Sared Molina

