Siete Perros Han Muerto Tras Comer Croquetas Envenenadas en un Albergue de León, Guanajuato

El pasado viernes 7 de noviembre una persona llegó al albergue “Casa Goyito” en León, Guanajuato para donar un costal de croquetas.

Sin embargo, el alimento estaba envenenado causando malestar en alrededor de 30 perros, de los cuales ya han fallecido siete.

Se busca el responsable de donar las croquetas envenenadas

El caso se expuso en redes sociales, ya que para el domingo ya habían muerto tres perritos por lo que la encargada del lugar Karina Castellanos pidió apoyo a la ciudadanía y gobierno para dar con el paradero del responsable.

“Todavía están medio débiles (los perros afectados) ya empiezan a comer, están más estables, ya no vomitan”, comentó Karina Castellanos.

Quien señaló que algunos medios habían asegurado que ya se había identificado al responsable pero esto no es cierto, sigue sin ser detectado.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato está investigando los hechos

Lo que sí es cierto es que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para esclarecer el suceso y dar con el responsable del envenenamiento.

Encargados del albergue que actualmente cuenta con 350 perros, esperan tener resultados positivos de las indagatorias de las autoridades.

