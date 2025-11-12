Hombre Muere al Ser Atropellado por una Revolvedora en León, Guanajuato

La tarde de este miércoles 12 de noviembre se registró un accidente en el bulevar Yacimiento casi esquina con San Juan Bosco en León, Guanajuato.

Fue alrededor de las 2 y media de la tarde cuando se reportó el atropellamiento de una persona en calles de la colonia Colina Real.

Víctima fallece al instante al haber sido atropellado por la revolvedora

De acuerdo a testigos, una persona caminaba por el bulevar Yacimiento intentaba cruzar la entrada a la constructora. Cuando el conductor del camión revolvedora no se percató de que pasaba el transeúnte y lo atropelló.

Aparentemente el chofer del vehículo se intentó dar a la fuga después del accidente pero fue detenido por las mismas personas que estaban en el lugar.

El atropellamiento causó congestionamiento vial en la zona

Los hechos fueron reportados a la Central de Emergencias 911 respondiendo elementos de seguridad y rescate.

Policías municipales se encargaron de resguardar y acordonar el área, mientras que paramédicos solamente acudieron para confirmar el fallecimiento de la persona.

Autoridades tuvieron que cerrar el tráfico vehicular mientras se realizaban las investigaciones pertinentes y el levantamiento del cuerpo de la víctima.

El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades pertinentes para deslindar responsabilidades.

Personal del Servicio Médico Forense se encargaron del traslado del cuerpo a sus instalaciones en Guanajuato, Capital.

