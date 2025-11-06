Sigue Bloqueo en Carretera Pénjamo-La Piedad en Guanajuato: Agricultores Mantienen Cierre
Desde el pasado martes 4 de noviembre agricultores de Guanajuato tomaron la carretera Pénjamo - La Piedad, actualmente hay filas de carros por más de 30 kilómetros.
Desde el martes pasado está bloqueada la carretera Pénjamo - La Piedad, los carriles en dirección a Pénjamo han sido abiertos parcialmente, pero podrían volver a cerrar los campesinos.
Inseguridad en Bajío
Carretera Pénjamo - La Piedad Sigue Bloqueada por Agricultores de Guanajuato
Agricultores de Guanajuato continúan con el bloqueo de carreteras en el estado, siendo una de ellas la autopista Pénjamo - La Piedad.
Desde el pasado 4 de noviembre se inició otro bloqueo en diversas carreteras de Guanajuato, hasta que no se llegara a un acuerdo con el gobierno federal.
Estas cuatro carreteras de Guanajuato siguen bloqueadas por agricultores
Sin embargo, el día de ayer se reabrieron algunas de carreteras quedando 4 puntos bloqueados, todos en la carretera Pénjamo - La Piedad.
- A la altura de Santa Ana Pacueco
- A la altura de Chiripitzeo
- A la altura de Laguna Larga de Cortez
- A la altura de Manuel Doblado
Actualmente la fila de vehículos que se ha formado ya abarca más de 30 kilómetros por lo que piden a conductores tomar vías alternas.
Abren carriles en sentido a la zona centro de Pénjamo
Campesinos abrieron la vialidad de la carretera Pénjamo - La Piedad en dirección a la zona centro de Pénjamo.
Aunque agricultores comentaron que probablemente se puedan volver a cerrar los dos carriles depende de las negociaciones con las autoridades federales.
En la dirección contrario de La Piedad a Pénjamo la carretera se encuentra completamente cerrada.
