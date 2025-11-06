Inicio Bajio Sigue Bloqueo en Carretera Pénjamo-La Piedad en Guanajuato: Agricultores Mantienen Cierre

Sigue Bloqueo en Carretera Pénjamo-La Piedad en Guanajuato: Agricultores Mantienen Cierre

Desde el pasado martes 4 de noviembre agricultores de Guanajuato tomaron la carretera Pénjamo - La Piedad, actualmente hay filas de carros por más de 30 kilómetros.

Son cuatro puntos de la carretera Pénjamo - La Piedad los que están cerrados.

Desde el martes pasado está bloqueada la carretera Pénjamo - La Piedad, los carriles en dirección a Pénjamo han sido abiertos parcialmente, pero podrían volver a cerrar los campesinos.

Agricultores de Guanajuato continúan con el bloqueo de carreteras en el estado, siendo una de ellas la autopista Pénjamo - La Piedad

Desde el pasado 4 de noviembre se inició otro bloqueo en diversas carreteras de Guanajuato, hasta que no se llegara a un acuerdo con el gobierno federal

Estas cuatro carreteras de Guanajuato siguen bloqueadas por agricultores

Sin embargo, el día de ayer se reabrieron algunas de carreteras quedando 4 puntos bloqueados, todos en la carretera Pénjamo - La Piedad

- A la altura de Santa Ana Pacueco 
- A la altura de Chiripitzeo 
- A la altura de Laguna Larga de Cortez 
- A la altura de Manuel Doblado

Actualmente la fila de vehículos que se ha formado ya abarca más de 30 kilómetros por lo que piden a conductores tomar vías alternas.

Abren carriles en sentido a la zona centro de Pénjamo 

Campesinos abrieron la vialidad de la carretera Pénjamo - La Piedad en dirección a la zona centro de Pénjamo

Aunque agricultores comentaron que probablemente se puedan volver a cerrar los dos carriles depende de las negociaciones con las autoridades federales.  

En la dirección contrario de La Piedad a Pénjamo la carretera se encuentra completamente cerrada.

 

Información de Alexis Espinoza

JIPV

