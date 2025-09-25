Agente de Tránsito y su Hijo son Asesinados en Celaya, Guanajuato; Había Recibido Amenazas

El agente de Tránsito en Celaya, Efraín León Reyes, asesinado junto a su hijo la noche del martes, aparentemente había recibido amenazas de muerte, pero nunca las reportó.

Efraín León es el tercer elemento de Tránsito y Policía Vial de Celaya, Guanajuato que es acribillado en el último mes, y hay un cuarto que

esta en calidad de desparecido.

Asesinatos de tránsitos preocupa al gobierno municipal de Celaya, Guanajuato

A raíz de este último ataque, en la comunidad de Tenería del Santuario, la autoridad municipal ahora si se dice preocupada por la existencia de problemas internos y vacíos en los canales de denuncia y protección para el personal cuando están francos.

Tras los 3 primeros delitos de alto impacto en contra de los tránsitos la autoridad aún señalaba que eran casos aislados y no había relación entre ellos; hoy reconoce que “hay algo” al interior de la dirección que requiere investigación profunda.

Se cuenta con dos líneas de investigación

Se explicó que en la administración local plantean dos líneas, la primera que los ataques obedecen a represalias por la retención de dinero que antes se entregaba a grupos criminales, y la segunda que son mensajes dirigidos al propio gobierno y sus mandos.

Por ello anunciaron que se reforzarán la coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a quien le pidió un apoyo extraordinario para indagar posibles filtraciones y responsabilidades, y se harán adecuaciones burocráticas y reacomodos, incluido el pago de exámenes de control y confianza al personal además de dar armas a altos mandos.

Información de América Ortiz

JIPV