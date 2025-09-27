Personas Mueren al ser Impactado el Autobús Donde Viajaban por un Tren en Comonfort, Guanajuato

La mañana de este sábado 27 de septiembre se registró un accidente entre un camión de pasajeros y el tren en el municipio de Comonfort, Guanajuato, con un saldo de varias personas sin vida y otras más lesionadas.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de La Nopalera, en su intersección con las vías del ferrocarril rumbo a San Pedro donde el camión de pasajeros fue impactado y arrastrado por el tren cuando pretendía cruzar.

Gobierno municipal confirma que hay fallecidos en el accidente

El Gobierno Municipal ha informado que en el accidente se cuenta con varias personas sin vida, sin embargo, aún se trabaja en el lugar por lo que no pueden confirmar un número de las víctimas fatales.

“De manera preliminar, se reporta que el hecho ha dejado personas fallecidas y lesionadas… Aún se trabaja en la confirmación oficial de las cifras”, señala el comunicado.

En el lugar cuerpos de seguridad, emergencias médicas y Protección Civil se encuentran trabajando en la atención y traslado a las víctimas.

Estas son las personas lesionadas y en los hospitales donde están siendo atendidos

La dirección municipal de Protección Civil ha dado a conocer la identidad y al hospital al que fueron trasladados los lesionados.

- Ana Rocio Rodríguez Vázquez

22 años de edad aproximadamente

Hospital General de Celaya

Grave de salud

- Fátima Mendoza Reyes

23 años

Hospital Comunitario de Comonfort

Código amarillo

- Gladis Berenice López Bustos

20 años

Hospital General de San Miguel de Allende

Código rojo

- Mari Cruz Orduña Martínez

24 años

Hospital General de San Miguel de Allende

Código amarillo

Información en proceso.

