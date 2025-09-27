Personas Mueren al ser Impactado el Autobús Donde Viajaban por un Tren en Comonfort, Guanajuato
Varias personas perdieron la vida y otras quedaron lesionadas esta mañana en un accidente entre el tren y un camión de pasajeros a la altura de la comunidad de La Nopalera en Comonfort, Guanajuato.
La mañana de este sábado 27 de septiembre se registró un accidente entre un camión de pasajeros y el tren en el municipio de Comonfort, Guanajuato, con un saldo de varias personas sin vida y otras más lesionadas.
Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de La Nopalera, en su intersección con las vías del ferrocarril rumbo a San Pedro donde el camión de pasajeros fue impactado y arrastrado por el tren cuando pretendía cruzar.
Gobierno municipal confirma que hay fallecidos en el accidente
El Gobierno Municipal ha informado que en el accidente se cuenta con varias personas sin vida, sin embargo, aún se trabaja en el lugar por lo que no pueden confirmar un número de las víctimas fatales.
“De manera preliminar, se reporta que el hecho ha dejado personas fallecidas y lesionadas… Aún se trabaja en la confirmación oficial de las cifras”, señala el comunicado.
En el lugar cuerpos de seguridad, emergencias médicas y Protección Civil se encuentran trabajando en la atención y traslado a las víctimas.
Estas son las personas lesionadas y en los hospitales donde están siendo atendidos
La dirección municipal de Protección Civil ha dado a conocer la identidad y al hospital al que fueron trasladados los lesionados.
- Ana Rocio Rodríguez Vázquez
22 años de edad aproximadamente
Hospital General de Celaya
Grave de salud
- Fátima Mendoza Reyes
23 años
Hospital Comunitario de Comonfort
Código amarillo
- Gladis Berenice López Bustos
20 años
Hospital General de San Miguel de Allende
Código rojo
- Mari Cruz Orduña Martínez
24 años
Hospital General de San Miguel de Allende
Código amarillo
Información en proceso.
