Inicio Bajio Personas Mueren al ser Impactado el Autobús Donde Viajaban por un Tren en Comonfort, Guanajuato

Personas Mueren al ser Impactado el Autobús Donde Viajaban por un Tren en Comonfort, Guanajuato

|

N+

-

Varias personas perdieron la vida y otras quedaron lesionadas esta mañana en un accidente entre el tren y un camión de pasajeros a la altura de la comunidad de La Nopalera en Comonfort, Guanajuato.

Personas Mueren al ser Impactado el Autobús Donde Viajaban por un Tren en Comonfort, Guanajuato. Foto: Protección Civil de Comonfort, Guanajuato

Personas Mueren al ser Impactado el Autobús Donde Viajaban por un Tren en Comonfort, Guanajuato. Foto: Protección Civil de Comonfort, Guanajuato

COMPARTE:

La mañana de este sábado 27 de septiembre se registró un accidente entre un camión de pasajeros y el tren en el municipio de Comonfort, Guanajuato, con un saldo de varias personas sin vida y otras más lesionadas.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de La Nopalera, en su intersección con las vías del ferrocarril rumbo a San Pedro donde el camión de pasajeros fue impactado y arrastrado por el tren cuando pretendía cruzar. 

Gobierno municipal confirma que hay fallecidos en el accidente

El Gobierno Municipal ha informado que en el accidente se cuenta con varias personas sin vida, sin embargo, aún se trabaja en el lugar por lo que no pueden confirmar un número de las víctimas fatales. 

Te podría interesar: Hallan Cuerpo de Mujer con Signos de Violencia atrás de Una Clínica del IMSS en León, Guanajuato

“De manera preliminar, se reporta que el hecho ha dejado personas fallecidas y lesionadas… Aún se trabaja en la confirmación oficial de las cifras”, señala el comunicado.

En el lugar cuerpos de seguridad, emergencias médicas y Protección Civil se encuentran trabajando en la atención y traslado a las víctimas.

El impacto del tren al autobús se registró esta mañana en Comonfort, Guanajuato. Foto: Protección Civil de Comonfort, Guanajuato

 

Estas son las personas lesionadas y en los hospitales donde están siendo atendidos 

La dirección municipal de Protección Civil ha dado a conocer la identidad y al hospital al que fueron trasladados los lesionados

- Ana Rocio Rodríguez Vázquez
      22 años de edad aproximadamente 
      Hospital General de Celaya
      Grave de salud
- Fátima Mendoza Reyes
       23 años  
       Hospital Comunitario de Comonfort
       Código amarillo 
- Gladis Berenice López Bustos
       20 años 
      Hospital General de San Miguel de Allende 
       Código rojo 
- Mari Cruz Orduña Martínez 
      24 años 
      Hospital General de San Miguel de Allende
      Código amarillo

 

Información en proceso.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Jorge Pérez Villalobos

JIPV

Accidentes
Inicio Bajio Varios muertos dejo un accidente entre un camion y el tren en comonfort guanajuato