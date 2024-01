Asociaciones civiles alertan que Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera norte de México, ocupa el primer lugar en la producción de pornografía infantil en el país, origen del 60% de este material en el mundo, según la organización Ecpat (End Child Prostitution, Child Pornography and Traficking).

La activista Yadira Cortés Castillo, representante de la Red Mesa de Mujeres, que se encarga de atender a las víctimas de violencia, dijo que “el dato que nos da la ONU, la Unicef, Casa Amiga y otras instancias que atienden a menores es que Ciudad Juárez es el número uno productor de pornografía infantil”.

La alerta ocurre después de un punto de acuerdo de finales del año pasado de la Cámara de Diputados, que afirma que México ocupa el primer lugar en elaboración y distribución de pornografía infantil, abuso sexual, explotación, y trata de menores de edad, al citar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El documento del Congreso también señaló que seis de cada 10 materiales de pornografía infantil en el mundo provienen de México, según informes de la Conferencia Internacional de Turismo y Explotación Sexual Comercial Infantil.

Pese al panorama, Cortés explicó que los datos oficiales son escasos porque hay pocas denuncias, pero puede deducirse porque la pornografía infantil no es un hecho aislado, sino que en Ciudad Juárez hay todo un sistema que propicia los delitos sexuales contra los niños.

Mientras que Cordero Cabrera comentó que la pornografía infantil es un delito que queda “por debajo del agua”.

Datos de Casa Amiga refieren que en los últimos cinco años han atendido 408 casos de abuso infantil en Ciudad Juárez, además de 154 casos de violaciones sexuales.

En el 43% de los casos, detalló, el victimario es un familiar directo, en el 28% es de familia extendida, en el 18% es alguien conocido y solo en el 11% es alguien extraño.

En su última medición, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que Chihuahua, donde está Ciudad Juárez, fue el estado con más delitos sexuales contra niños y adolescentes, con un total de 161 en 2021.

Entre los factores que propician el surgimiento de esta violencia, Cortés mencionó la falta de denuncias, la escasa prevención del Gobierno e, incluso, la participación del crimen organizado.

La pornografía infantil está captada también por el crimen organizado porque paga. Es bien importante también resaltar la mercancía que no se consume no se vende y no se produce