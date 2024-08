NASA Descubre Gran Depósito de Agua en Marte, que Podría Cubrir el Planeta

Datos sísmicos del módulo de exploración Insight —de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA)— revelaron la existencia de un gran depósito subterráneo de agua líquida en el interior de Marte.

Se trata de tanta agua que incluso podría cubrir la superficie del planeta con océanos de entre uno y dos kilómetros de profundidad, según estimaron geofísicos.

Por una parte, esta es una buena noticia para quienes rastrean el destino del agua en Marte, después de que sus océanos desaparecieron hace más de 3 mil millones de años.

Sin embargo, el depósito está a tal profundidad que no sería de utilidad para quien intentara abastecer de agua a una futura colonia en Marte.

