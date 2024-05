Video | NASA Muestra Momento en que el Sol Lanza Llamaradas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) captó el momento en que el Sol lanza fuertes llamaradas, una de ella el miércoles 29 de mayo de 2024, y la otra el pasado lunes.

A través de sus redes sociales, la NASA difundió fotografías y video e informó que el Observatorio de Dinámica Solar capturó las imágenes. El evento más reciente se registró el 29 de mayo de 2024, su máximo fue a las 10:37 de la mañana, clasificado como X1.4.

The Sun emitted a strong solar flare on May 29, 2024, peaking at 10:37 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.4. pic.twitter.com/BAFB5Vby77