Cruza el Cometa 3I/ATLAS Punto de Máximo Acercamiento a la Tierra: Astrónomos Rusos

El cometa 3I/ATLAS, que llegó desde más allá del sistema solar alcanzó la mañana de este viernes su máximo acercamiento a la Tierra y siguió su paso, de acuerdo con el Laboratorio de Astronomía solar de la Academia de Ciencias de Rusia.

El centro de investigaciones científicas indicó en Telegram:

Según nuestros cálculos, hace unas dos horas, aproximadamente a la 7:16 hora de Moscú (04:16 GMT), el objeto espacial 3I/ATLAS cruzó el punto de máximo acercamiento a la Tierra

Según indicó el laboratorio, el cometa se encontraba en ese momento a una distancia de 268,918,000 kilómetros de nuestro planeta, "una distancia enorme desde el punto vista de la escala terrestre, pero absolutamente ínfima desde el punto de vista de las distancias interestelares".

Trayectoria

Los astrónomos rusos señalaron que la posible trayectoria del cometa lo acercará a Júpiter, que sobrevolará alrededor del 16 de marzo a una distancia de unos 53 millones de kilómetros, y que posteriormente se alejará de su órbita y desaparecerá por completo de la visión de todos los telescopios terrestres.

Este cometa es el tercer visitante interestelar del sistema solar y desde que se detectó generó todo tipo de especulaciones.

Por el cierre del gobierno en Estados Unidos la NASA no pudo informar o divulgar imágenes del objeto misterioso y durante ese periodo se llegó a decir que se trataba de una nave extraterrestre.

Polémica que terminó cuando la NASA indicó a finales de noviembre en una conferencia de prensa que se trataba de un cometa.

"Tenemos muchas ganas de encontrar señales de vida en el universo. Pero 3I/ATLAS es un cometa", declaró el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ