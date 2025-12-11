Blue Origin Lanzará por Primera Vez a una Astronauta en Silla de Ruedas, ¿Cuándo y a Qué Hora?

Blue Origin llevará por primera vez a una persona en silla de ruedas al espacio. Michaela Benthaus, de 33 años, será la primera astronauta con una discapacidad.

La ingeniera alemana viajará a bordo de la nave New Shepard.

La misión espacial durará un total de 12 minutos desde el despegue al aterrizaje.

Michaela Benthaus, la primera astronauta en silla de ruedas

El próximo 18 de diciembre, Blue Origin lanzará una misión con seis personas en un viaje de ida y vuelta al espacio suborbital. En esta misión viajará Michaela Benthaus, ingeniera aeroespacial de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), quien se convertirá en la primera astronauta que usa una silla de ruedas.

La alemana de 33 años comenzó a usar una silla de ruedas después de sufrir una lesión medular en un accidente de bicicleta de montaña en 2018. La ingeniera rebasará la línea de Kármán, que divide a los cien kilómetros de altura la atmósfera del espacio, a bordo de la misión NS-37.

¿Quiénes irán a bordo de la misión de Blue Origin el 18 de diciembre?

La nave New Shepard será lanzada a las 8:30 de la mañana (hora local), desde la base de Blue Origin en Texas. Cabe señalar que el último vuelo de la empresa aeroespacial propiedad de Jeff Bezos cosechó múltiples críticas después de transmitir la misión en la que iba a bordo la cantante Katy Perry.

La misión fue presumida como la primera que incluía una tripulación solo con mujeres, e incluía a la prometida de Bezos, la presentadora Lauren Sánchez. En esta ocasión, la misión a bordo del New Shepard llevará a la siguiente tripulación:

Michaela Benthaus, ingeniera aeroespacial

Joey Hyde, inversor

Hans Koenigsmann, ingeniero aeroespacial

Neal Milch, empresario

Adonis Pouroulis, inversor

Jason Stansell, programador

Se espera que la misión espacial dure aproximadamente 12 minutos, desde su lanzamiento hasta el reingreso de la cápsula.

