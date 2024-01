La compañía Neuralink, propiedad del multimillonario Elon Musk, implantó el primer chip cerebral en un ser humano, un producto llamado Telepathy, cuyos usuarios iniciales serán aquellos que hayan perdido el uso de sus extremidades.

"El primer ser humano recibió un implante de Neuralink ayer y se está recuperando bien", escribió Musk; "los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales".

La noticia del primer implante de Neuralink en humanos se da nueve meses después de que la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) diera su aprobación para que la empresa comenzara a hacer estudios en humanos.

Video: Neuralink, Empresa de Elon Musk, Implanta Chip Cerebral

La función del implante será la de "leer" la actividad cerebral para poder transmitir órdenes que ayuden a restaurar algunas funciones cerebrales gravemente dañadas tras un infarto o una esclerosis lateral amiotrófica, que derivan en graves daños en la capacidad comunicativa.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.