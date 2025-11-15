800 Policías Resguardan Marchas en CDMX, informa Pablo Vázquez

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), habló en exclusiva en N+ Foro, sobre las movilizaciones de este sábado en calles de Ciudad de México.

Señaló que el Gobierno de Ciudad de México dispuso un operativo en el que participan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, servicios médicos entre otros.

"El operativo tiene como objetivo la libre expresión y garantizar que la manifestación se dé en absoluta paz, que puedan expresarse las ideas, sobre todo la libertad, prevenir cualquier evento violento que pudiera poner en riesgo a los manifestantes y con ello cumplir con el protocolo central de la Ciudad, el mismo que se ha utilizado en marchas previas.

Vázquez confirmó que el operativo es vía aérea y terrestre con 800 policías que estarán a cargo de la seguridad durante las movilizaciones de este sábado que se dirigen al centro de la Ciudad de México.

Policías solo intervendrán en caso de que se detecte algún objeto que pueda dañar

Detalló que los agentes van a estar distribuidos en distintos puntos del corredor Reforma y Juárez-Zócalo. Además que dichos policías acompañarán la marcha a distancia considerable del contingente.

"Solamente intervendrán en caso de detectar a personas que porten objetos para agredir como piedras, mazos, palos, bombas molotov o cualquier sustancia inflamable que pueda poner en riesgo o afectar el enforno", señaló el secretario de SSC.

