Cierre Metro CDMX Hoy: Suspenden Servicio en Estaciones de Zona Centro

Si hoy sábado 15 de noviembre viajas en el Metro de la Ciudad de México, necesitas conocer sobre los cierres de estaciones en el centro de Ciudad de México.

Y es que el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó a los usuarios sobre la suspensión temporal del servicio en puntos clave si es que vas a trasladarte a la zona del centro capitalino.

Aunque no mencio:nó los motivos del cierre de las estaciones del Metro, al parecer la decisión está relacionada con las marchas que se esperan para este sábado.

¿Cuáles son las estaciones del Metro Cerradas en zona centro de Ciudad de México?

Las siguientes estaciones permanecen cerradas según dio a conocer el Metro de Ciudad de México mediante redes sociales.

Línea 2 (Azul): Zócalo/Tenochtitlan Allende Bellas Artes

Línea 8 (Verde): Bellas Artes



Si tus traslados incluyen el Centro Histórico, evita llegar a estos puntos.

¿Cuáles son las rutas alternas del Metro para el Centro de Ciudad de México?

Si vas al centro de Ciudad de México, el Metro tiene alternativas para que llegues a la zona. Considera estas estaciones para continuar tu viaje:

Pino Suárez: Puedes usar esta estación para conectar las Líneas 1 y 2.

San Juan de Letrán: Usa esta estación de la Línea 8 si necesitas acercarte al área central.

Marchas en Ciudad de México que se dirigirán a zona centro de CDMX

Aunque no se mencionó la razón de los cierres, al parecer se debe a las marchas de este sábado.

Pues se tiene previsto que la Marcha de Bata Blanca, de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero sean este día.

Se anunció que la Marcha de Bata Blanca comenzará a las 10:00 horas y el punto de reunión es en el Ángel de la Independencia, para avanzar hacia el Centro Histórico capitalino, esta protesta coincidirá con la marcha de la Generación Z, aunque son independientes, se tiene previsto que esta comience a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia y avance en Paseo de la Reforma para llegar al Zócalo capitalino.

En tanto, según los organizadores, la marcha del movimiento del sombrero en la capital del país será a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de Ciudad de México.

Toma previsiones con tu tiempo de traslado, pues el cierre de estaciones genera un aumento de usuarios en las rutas alternas, así que consulta las redes sociales del Metro antes de salir de casa.

