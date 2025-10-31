Rodadas del Terror Hoy por Halloween 2025: ¿A Qué Hora Empiezan y de Dónde Salen?

Este viernes 31 de octubre de 2025, día en que se celebra en muchos lugares la festividad de Halloween, se realizarán varias “Rodadas del terror” en la Ciudad de México (CDMX), tanto de motociclistas, como de ciclistas y personas en patines.

Aquí te informamos a qué hora empezarán y de dónde partirán las rodadas temáticas, con motivo de los festejos del Día de Muertos 2025 en México.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), habrá rodadas del terror en más de 30 puntos a lo largo y ancho de la capital mexicana.

Rodadas del Terror de motociclistas

Las rodadas del terror 2025 serán realizadas por más de 30 organizaciones de motociclistas en estos 33 puntos; consulta aquí el horario y zona:

17:30 horas: Kiosco de San Lorenzo Tlacoyucan, avenida Constitución e Insurgentes, colonia San Lorenzo Tlacoyucan, alcaldía Milpa Alta. 18:00 horas: Deportivo Tecoxpa, Camino Viejo a San Francisco Tecoxpa, Col. San Francisco Tecoxpa, alcaldía Milpa Alta. 18:30 horas: Cruz de los Caminos, Camino Real a Tetelco y De la Palmas, Col. San Juan Ixtayopan, alcaldía Tláhuac. 18:30 horas: Plaza San Antonio Tecómitl Av. Morelos y Av. 5 de Mayo Poniente, Col. San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta. 18:30 horas: Mercado “San Salvador Cuauhtenco” Av. Morelos Poniente No. 27, Col. San Salvador Cuauhtenco IV Sección, alcaldía Milpa Alta. 19:00 horas: Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero (Provenientes de la Refaccionaria AutoZone Río de los Remedios, Ecatepec, Estado de México). 19:00 horas: Alcaldía Milpa Alta, Villa Milpa Alta, Col. Centro. 19:00 horas: Supermercado en Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza. 19:00 horas: Av. Insurgentes Sur No. 3338, Col. El Triunfo, alcaldía Tlalpan. 19:00 horas: Embarcadero Fernando Celada Av. Guadalupe I Ramírez y Pino, Col. San Antonio, alcaldía Xochimilco. 19:00 horas: Centro de Salud T-III San Mateo Xalpa Carretera a Topilejo y Morelos, Col. San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco. 19:30 horas: Explanada de la Alcaldía Tláhuac Av. Tláhuac y Nicolás Bravo, Col. La Asunción, alcaldía Tláhuac. 19:30 horas: Av. División del Norte y Av. Pacífico, Col. La Candelaria, alcaldía Coyoacán. 20:00 horas: Calz. de la Viga y Viaducto Río Piedad, Col. Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco. 20:00 horas: Av. Xochimilco y Rómulo Mireles No. 286, Col. Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco. 20:00 horas: Monumento “Cabeza de Juárez” Av. Guelatao, Col. Ejército de Oriente Indeco II, alcaldía Iztapalapa. 20:00 horas: Deportivo “Santa Cruz Meyehualco” Av. Genaro Estrada y Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa. 20:00 horas: Estación “UAM-I”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. Ermita Iztapalapa y Av. San Lorenzo, Col. Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa. 20:00 horas: Plaza “Ermita” Calz. Ermita Iztapalapa No. 1441, Col. El Molino, alcaldía Iztapalapa. 20:00 horas: Parque “Iztapasauria” Calle 71 No. 1, Col. Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa. 20:00 horas: Galerías “Coapa” Calz. del Hueso No. 519, Col. Acoxpa, alcaldía Tlalpan. 20:00 horas: Estadio Banorte Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. 20:00 horas: Fuente de San Pedro Tláhuac Francisco I. Madero y Av. Hidalgo, Col. San Miguel, alcaldía Tláhuac. 20:00 horas: Av. 16 de Septiembre No. 304-1, Col. Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco. 20:00 horas: Parque Recreativo “Francisco I. Madero” Av. Circunvalación y Tapicería, Col. Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. 20:15 horas: Parroquia del Señor de Mazatepec Av. Tláhuac y Morelos, Col. San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac. 20:15 horas: Av. Canal de Garay No. 629, Col. El Vergel, alcaldía Iztapalapa. 20:20 horas: Estación “Nopalera”, línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. Tláhuac y Manuel M. López, Col. Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac. 20:30 horas: Monumento “Cabeza de Juárez” Av. Guelatao, Col. Ejército de Oriente Indeco II, alcaldía Iztapalapa. 20:30 horas: España No. 13, Col. Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa. 20:50 horas: Calz. Ignacio Zaragoza y Av. Guelatao, Col. Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa (Provenientes del Monumento “Coyote Hambriento”). 21:00 horas: Gasolinera PEMEX Calz. de la Viga No. 44, Col. Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc. 21:30 horas: Estadio Banorte Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Rodadas ciclistas

En cuanto a las rodadas de personas en bicicleta, la SSC informó sobre nueve eventos en la CDMX:

20:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc: Colectivo Río que Suena saldrá de Salvia Café en Dr. Velasco 56, Col. Doctores, con destino aún por definir. Acudirán a dejar ofrendas a los distintos lugares en donde se colocaron bicis blancas en memoria de las ciclistas que perdieron la vida por hechos de tránsito.

| Colectivo Río que Suena saldrá de Salvia Café en Dr. Velasco 56, Col. Doctores, con destino aún por definir. Acudirán a dejar ofrendas a los distintos lugares en donde se colocaron bicis blancas en memoria de las ciclistas que perdieron la vida por hechos de tránsito. 15:00 horas | Alcaldía Magdalena Contreras: 11 edición Rodada Calavera “Secretaría de Cultura de la Ciudad de México” Circuito: Sobre la ciclovía que une el Panteón de San Nicolás con el Panteón de San Francisco.

| 11 edición Rodada Calavera “Secretaría de Cultura de la Ciudad de México” Circuito: Sobre la ciclovía que une el Panteón de San Nicolás con el Panteón de San Francisco. 20:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc: A Mixquic “Los Ruedadiario”. Del Caballito de Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, rumbo a San Andrés Mixquic.

| A Mixquic “Los Ruedadiario”. Del Caballito de Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, rumbo a San Andrés Mixquic. 20:45 horas | Alcaldía Azcapotzalco : Temática Catrinas y Catrines “Freebikesnva”, de avenida Cuitláhuac No. 3338, Col. Clavería, con rumbo aún por definir.

| : Temática Catrinas y Catrines “Freebikesnva”, de avenida Cuitláhuac No. 3338, Col. Clavería, con rumbo aún por definir. 05:45 y 06:45 horas | Cuauhtémoc y Cuajimalpa: Al Desierto de los Leones (Solo Mujeres) “Galaxy Bikes México”. Lugar 1: Sucursal “Galaxy Bikes Roma”, Monterrey No. 366-A, Col. Roma Sur, Alc. Cuauhtémoc. Lugar 2: Sucursal “Galaxy Giant Santa Fe”, Av. Tamaulipas No. 3796, Col. Lomas de Santa Fe, Alc. Cuajimalpa.

| Al Desierto de los Leones (Solo Mujeres) “Galaxy Bikes México”. Lugar 1: Sucursal “Galaxy Bikes Roma”, Monterrey No. 366-A, Col. Roma Sur, Alc. Cuauhtémoc. Lugar 2: Sucursal “Galaxy Giant Santa Fe”, Av. Tamaulipas No. 3796, Col. Lomas de Santa Fe, Alc. Cuajimalpa. 18:30 horas | Alcaldía Iztapalapa: A Mixquic “The Warriors”. De Periférico y Av. Tláhuac, Col. Tulyehualco Canal de Garay a San Andrés Mixquic.

| A Mixquic “The Warriors”. De Periférico y Av. Tláhuac, Col. Tulyehualco Canal de Garay a San Andrés Mixquic. 19:30 horas | Alcaldía Iztapalapa: A Mixquic “Sobrinos Bike”. De Periférico y Av. Tláhuac, Col. Tulyehualco Canal de Garay a San Andrés Mixquic.

| A Mixquic “Sobrinos Bike”. De Periférico y Av. Tláhuac, Col. Tulyehualco Canal de Garay a San Andrés Mixquic. 20:30 horas | Alcaldía Cuauhtémoc: Rodada a Mixquic 2025 “Roma Bikers Cycling”. Del Coliseo Romano (Parque México) exactamente fuente de los cantaros Col. Condesa, a San Andrés Mixquic.

| Rodada a Mixquic 2025 “Roma Bikers Cycling”. Del Coliseo Romano (Parque México) exactamente fuente de los cantaros Col. Condesa, a San Andrés Mixquic. 21:00 horas | Alcaldía Cuauhtémoc: Una Noche de Brujas Ciclistas “Buena Vibra”, del Caballito de Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 10, Col. Tabacalera, con rumbo por definir.

Rodadas en patines

Además, se tiene prevista la rodada en patines Fantasmal “Unicornix.Rollers” a las 20:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las personas de la Fuente de las Náyades (Alameda Central), en avenida Hidalgo, colonia Centro, con destino por definir.

