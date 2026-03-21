¿A Qué Hora Lloverá Mañana, Domingo 22 de Marzo en CDMX y Edomex?

Si tienes planes al aire libre para este domingo 22 de marzo de 2026, es mejor que prepares el paraguas.

Aunque el sol ha predominado en los últimos días, los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) indican cambios para la tarde de mañana en CDMX y el Edomex.

Aquí te detallamos qué esperar en cuanto a lluvias, vientos y el descenso de temperatura que se avecina este domingo 22 de marzo de 2026.

Video: Seguirán las Lluvias, el Viento y las Bajas Temperaturas en Gran Parte del País

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¿A qué hora lloverá el domingo 22 de marzo en CDMX y Edomex?

El reporte oficial prevé condiciones distintas para las dos entidades que conforman el Valle de México, con mayor actividad de lluvias en el territorio mexiquense:

Mientras que en el Estado de México se esperan intervalos de chubascos acompañados de granizo con una acumulación de entre 5 a 25 mm de agua. Se espera que estas lluvias se presenten de forma repentina durante la tarde.

En tanto, en la Ciudad de México, se pronostican lluvias aisladas más ligeras, con una acumulación de 0.1 a 5 mm. Aunque menos intensas que en el Edomex, podrían afectar la movilidad en diversas alcaldías así como las actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, en el Edomex se espera una mínima de 10 y una máxima de 25 grados centígrados con cielo parcialmente nublado por la mañana y la noche.

Y en CDMX, se espera una temperatura mínima de 7 y una máxima de 24 grados centígrados con cielo parcialmente nublado por la mañana y la noche.

SMN prevé fuertes ráfagas de viento en CDMX y Edomex

Además de la lluvia, el domingo estará marcado por una presencia constante de viento. Se prevén velocidades de 10 a 20 km/h, pero con rachas que podrían alcanzar los 30 a 50 km/h tanto en la CDMX como en el Estado de México.

Si bien, de acuerdo con el pronóstico del SMN el domingo mantendrá un ambiente templado durante el día, la madrugada del lunes marcará un descenso térmico notable, especialmente en las zonas altas:

Y es que en las zonas serranas del Edomex, se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante las primeras horas del lunes.

Mientras que en zonas altas del Valle de México, el termómetro podría oscilar entre los 0 y 5 °C en áreas montañosas y de periferia.

Así que ya lo sabes, si vas a salir este domingo por la tarde, lleva contigo un impermeable o paraguas y extrema precaución ante las rachas de viento, que pueden provocar la caída de ramas o lonas publicitarias.

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CH