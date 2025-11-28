Choque del Metrobús Hoy: Así Fue el Accidente Cerca de Estación Juárez, de la Línea 3
Cuatro personas resultados lesionadas por el choque ocurrido en la colonia Centro de la Ciudad de México
La mañana de hoy, 28 de noviembre de 2025, una unidad del Metrobús y una camioneta particular chocaron en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), lo que dejó saldo de cuatro personas lesionadas.
Los hechos ocurrieron cerca de la estación Juárez de la Línea 3, sobre avenida Balderas y Artículo 123, en la colonia Centro, según informó dichos sistema de transporte en un comunicado publicado en redes sociales.
Así ocurrió el accidente
En el breve texto oficial, el Metrobús CDMX dio a conocer cómo ocurrió el accidente, de acuerdo con las cámaras de la unidad.
Dijo que el autobús circulaba sobre su carril confinado con semáforo en verde, cuando presuntamente una camioneta particular, de manera intempestiva, dio vuelta prohibida a la izquierda sin percatarse del paso de la unidad, ocasionando un impacto.
Servicios de emergencia revisan a lesionados
Debido al choque, el operador del Metrobús detuvo la marcha y se comunicó con el Centro de Control de Metrobús desde donde se solicitaron los servicios de emergencia.
Al llegar al lugar, valoraron a los usuarios y determinaron que ninguno ameritó traslado, mientras que la unidad fue desalojada y se mantuvo en el sitio.
“Metrobús colaborará con las autoridades y dará seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas”, aseguró.
Con información de N+.
