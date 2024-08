Video | Metrobús CDMX Se Queda sin Frenos y Choca contra 11 Vehículos Cerca del AICM

La unidad 576 de la Línea 4 del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) embistió a por lo menos 11 vehículos tras quedarse presuntamente sin frenos sobre el Eje 1 Norte, en la alcaldía Venustiano Carranza, la mañana de hoy, 27 de agosto de 2024; el momento del choque quedó grabado en video.

El aparatoso accidente ocurrió en la esquina de Alberto Santos Dumont y Boulevard Puerto Aéreo, colonia Aviación Civil, con dirección a Pantitlán, cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Hasta dicho lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil, paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

LIVEBLOG N+: Bloqueos y Tráfico en CDMX en Vivo Hoy 27 de Agosto de 2024: Últimas Noticias

De acuerdo con reportes preliminares de la Policía y Protección Civil, la unidad del Metrobús se habría quedado sin frenos. En el lugar de los hechos, el operador declaró a N+ que cuando se percató de la situación, pidió a los pasajeros que se agarraran.

Me quedé sin frenos o se apagó la unidad. Venía circulando, pero yo cuando lo detecté le dije a la gente que se agarrara, que se agarrara, y se fueron para atrás. Ya nada más vi cómo voló el de la moto y me llevé a los carros. Si me hubiera venido derecho hubiera sido una masacre porque en el camellón había bastante gente.