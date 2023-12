Alcoholímetro CDMX: ¿Con Cuántas Bebidas te Pueden Llevar a ‘El Torito’?

Con un aparato similar al que utilizan en el operativo Conduce Sin Alcohol, N+ acudió a un bar para documentar con cuántas bebidas y de qué tipo, las personas podrían dar positivo en el alcoholímetro de Ciudad de México (CDMX) y terminar en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito.

El programa Conduce Sin Alcohol establece que al alcanzar 0.4 miligramos por litro en aire aspirado, las personas ya serán remitidas El Torito.

Algunos clientes del centro nocturno como: Luis, Alexis, Erika y Manuel participaron en el ejercicio. Luego de la primera ronda, los resultados fueron los siguientes:

Luego de este resultado, Manuel dejó de beber.

En la segunda ronda:

Luis, uno de los comensales que participó en el ejercicio, aseguró que la medida del programa Conduce sin Alcohol respecto a los límites de alcohol permitido es exagerada. Sin embargo, Erika reconoció sentirse mal.

Ya sé al menos que con dos ya no tengo que manejar, ahorita es lo que te digo ya no me siento muy bien, ya se cuál es la tolerancia, uno nada más, en el caso del mezcal.